В Башкортостане пенсионеру вернут 1,1 млн рублей, переведенные мошенникам

В феврале прошлого года неизвестные лица, представившись сотрудниками Центрального Банка и ФСБ России, похитили деньги с банковских счетов 74-летнего мужчины.

Деньги были перечислены на счета жителей Иркутской, Московской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан, которые передали свои данные мошенникам.

Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с участников мошеннической схемы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.

Иркутский районный суд Иркутской области и Коломенский городской суд Московской области удовлетворили требования прокурора, обязав ответчиков выплатить потерпевшему более 1,1 млн рублей.

Еще два иска об обязании вернуть заявителю более 2,3 млн рублей находятся на рассмотрении.