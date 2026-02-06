В Башкортостане пенсионеру вернут 1,1 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура ЗАТО Межгорье провела проверку по обращению местного жителя о совершении в отношении него мошеннических действий.
В феврале прошлого года неизвестные лица, представившись сотрудниками Центрального Банка и ФСБ России, похитили деньги с банковских счетов 74-летнего мужчины.
Деньги были перечислены на счета жителей Иркутской, Московской и Саратовской областей, а также Республики Татарстан, которые передали свои данные мошенникам.
Прокурор обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с участников мошеннической схемы неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими деньгами.
Иркутский районный суд Иркутской области и Коломенский городской суд Московской области удовлетворили требования прокурора, обязав ответчиков выплатить потерпевшему более 1,1 млн рублей.
Еще два иска об обязании вернуть заявителю более 2,3 млн рублей находятся на рассмотрении.
