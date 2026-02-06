Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Экс-начальник УКС Уфы причинил ущерб бюджету в 27 млн рублей и отправится в тюрьму

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего начальника Управления капитального строительства администрации Уфы и экс-заместителя директора Управления строительства № 3 ФСИН РФ.

В 2019 году подсудимые в нарушение конкурсных процедур заключили муниципальные контракты на выполнение работ по ремонту территорий парка «Кашкадан», сквера «Волна» и крытого катка.

Для выполнения работ были привлечены подрядные организации по цене ниже установленной соглашениями.

В результате ФГУП УС №3 ФСИН России необоснованно удержало более 27 млн рублей, причинив ущерб городскому бюджету.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок пять лет и восемь лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимые лишены права занимать определенные должности на два и три года.

Кроме того, с них взыскали сумму причиненного ущерба.

