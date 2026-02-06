Участников СВО и их семьи включат в программу «Башкирское долголетие. Туризм»

Одно из направлений проекта – туристическое: это социальные туры для пенсионеров, в том числе в Абхазию и Беларусь.

Сегодня, шестого февраля, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что в программу «Башкирское долголетие. Туризм» по абхазскому направлению планируют включить участников СВО и их семьи.

По этой программе государство частично оплачивает участникам поездку на отдых в Абхазию. Тур включает перелеты, трансфер, экскурсионную программу и страховку.