Участников СВО и их семьи включат в программу «Башкирское долголетие. Туризм»

Проект «Башкирское долголетие» был запущен в октябре 2020 года по инициативе Радия Хабирова. Он направлен на сохранение здоровья, формирование активного, здорового и позитивного образа жизни, сохранение вовлеченности в общественно полезную жизнь представителей «серебряного возраста».

Одно из направлений проекта – туристическое: это социальные туры для пенсионеров, в том числе в Абхазию и Беларусь.

Сегодня, шестого февраля, премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров сообщил о том, что в программу «Башкирское долголетие. Туризм» по абхазскому направлению планируют включить участников СВО и их семьи.

По этой программе государство частично оплачивает участникам поездку на отдых в Абхазию. Тур включает перелеты, трансфер, экскурсионную программу и страховку.

