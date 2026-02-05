Комфортный для уфимцев уровень МРОТ в 1,5 раза превышает реальный

Было опрошено 27 500 экономически активных жителей страны, все они отвечали на вопрос: «Сколько рублей в месяц, по вашему мнению, должен составлять МРОТ в вашем регионе?»

Согласно данным опроса, в январе-феврале 2026 года жители Уфы считают комфортной минимальную зарплату в 53 000 рублей.

При этом реальный МРОТ в регионе с учетом районного коэффициента – 31 156,95 рубля в месяц.

В январе прошлого года запросы у уфимцев были почти такими же – 52 200 рублей, в сентябре 2024 чуть скромнее – 49 600 рублей.

Среди крупных городов Уфа примерно посередине списка: больше всего требуется жителям Москвы (63 100 рублей), Санкт-Петербурга (59 200 рублей), Хабаровска (58 300 рублей), Казани (55 800 рублей) и Владивостока (55 500 рублей).

Самые скромные запросы у жителей Кирова (48 800 рублей), Волгограда (49 400 рублей), Пензы (49 900 рублей), Ижевска (50 200 рублей) и Рязани (50 600 рублей).