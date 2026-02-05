Жительница Башкортостана отдала мошенникам более 18 млн рублей

Действовали мошенники по стандартной схеме: предложили заработать на инвестициях.

В ноябре прошлого года с потерпевшей в мессенджере начала общаться женщина, представившаяся Анастасией. После установления доверительных отношений новая знакомая рассказала об успешном заработке на инвестициях и предложила помочь освоить эту сферу.

Вскоре потерпевшую познакомили с «руководителем компании», а затем передали «трейдеру». Под их руководством женщина установила приложение, прошла «обучение» и начала вносить деньги. Сначала суммы были небольшими — 1,5 и 50 тыс. рублей.

Убедившись, что на счету в приложении отображаются ее средства, она поверила мошенникам. «Трейдер» убедил потерпевшую, что для высокого дохода нужны крупные вложения. Последовав совету, женщина оформила несколько кредитов и сняла со своих накопительных счетов все деньги и перевела на «инвестиционный кошелек», где видела растущий «баланс».

Обман раскрылся, когда мошенники под предлогом вывода средств с прибылью направили женщину на фиктивный онлайн-обменник. После оформления операции деньги на счет не поступили. В «техподдержке» заявили, что якобы произошла ошибка по вине клиентки, и потребовали внести еще три млн рублей для «подтверждения кошелька», угрожая потерей всех средств. Только тогда женщина осознала, что стала жертвой мошенничества.