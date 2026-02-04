Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением на учителя в уфимской школе

Пластиковая пулька попала 56-летнему учителю в щеку, он существенно не пострадал. Школьник после этого разбросал несколько петард, чтобы посеять панику. Также у него при себе был нож.

Этот инцидент вызвал большой переполох: на место выехали глава Башкортостана Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, министр образования Ильдар Мавлетбердин и многие другие крупные чиновники.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Пока что возбуждено два уголовных дела.