Общество

Глава СК РФ Бастрыкин заинтересовался инцидентом с нападением на учителя в уфимской школе

Вчера, третьего февраля, девятиклассник пришел в гимназию №16 с игрушечным автоматом и выстрелил в учителя истории.

Фото: СУ СК РФ по РБ

Пластиковая пулька попала 56-летнему учителю в щеку, он существенно не пострадал. Школьник после этого разбросал несколько петард, чтобы посеять панику. Также у него при себе был нож.

Этот инцидент вызвал большой переполох: на место выехали глава Башкортостана Радий Хабиров, мэр Уфы Ратмир Мавлиев, министр образования Ильдар Мавлетбердин и многие другие крупные чиновники.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования. Пока что возбуждено два уголовных дела.

