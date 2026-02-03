43-летний уфимец объявлен в розыск по делу о мошенничестве на 30 млн рублей

Кировский районный суд Уфы заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего мужчины.
Следствие считает, что мужчина создал преступную группу для хищения денег. В противоправную деятельность он вовлек еще 11 лиц.
Они искали людей, личные данные которых путем обмана использовали для оформления кредитов в банках, куда предоставляли ложные сведения о трудоустройстве для быстрого одобрения.
Всего таким образом участники группы получили порядка 30 млн рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Сам обвиняемый сейчас находится в розыске. Суд заочно приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Остальные участники преступной схемы также получили ранее обвинительные приговоры.
