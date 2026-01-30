В Башкортостане компанию на 2 года отстранили от госзакупок

В мае 2025 года между администрацией города и компанией был заключен контракт на ремонт нескольких улиц в Давлеканово.

По условиям контракта после окончания работ провели экспертизу и выяснилось, что верхний слой покрытия не соответствует требованиям ГОСТ. Нарушена технология укладки асфальта, что делает объекты непригодными для нормальной эксплуатации.

При этом из-за погоды устранять нарушения к тому времени было уже поздно.

Администрация приняла решение о расторжении контракта, и за ненадлежащее его исполнение УФАС включило ООО «Башдорстрой» в РНП сроком на два года.