Общество

Инженер «Уфаводоканала» пойдет под суд за взятки

Прокуратура Башкортостана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении инженера отдела по техническому развитию систем водоснабжения и водоотведения ГУП РБ «Уфаводоканал».

Следствие считает, что обвиняемый и начальник учреждения за взятки обеспечивали застройщикам беспрепятственное прохождение процедур по согласованию документации для подключения многоквартирных домов к центральным сетям водоснабжения.

Всего фигурантами было получено более 770 тыс. рублей взятками. При получении очередной суммы их задержала полиция.

Инженер предприятия вину признал. В обеспечительных целях арестовано его имущество на общую сумму более 7 млн рублей. Материалы в отношении второго соучастника выделены в отдельное производство.

Уголовное дело будет направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.

