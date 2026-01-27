Уфимец отсудил у автосалона 368 тыс. рублей за навязывание услуг

При этом ему по классической схеме навязали дополнительные услуги: согласно соглашению скидка на автомобиль в размере 1 418 544 рублей предоставляется только при заключении потребителем дополнительных договоров об оказании услуг на 781 920 рублей и кредитного договора.

В случае расторжения любого из договоров на оказание дополнительных услуг и досрочного погашения кредитного договора скидка аннулируется и покупатель остается должен почти полтора миллиона рублей салону.

Покупатель направил в адрес автосалона претензию о признании условий о возврате скидки и необходимости заключения договоров об оказании дополнительных услуг недействительными, а также о возмещении убытков, понесенных в связи с этими условиями. Претензия осталась без удовлетворения.

Тогда потребитель обратился в Ленинский районный суд Уфы. В Роспотребнадзоре изучили материалы дела и направили в суд заключение в целях защиты нарушенных потребительских прав.

В результате с автосалона взысканы убытки в размере 691 200 рублей, компенсация морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя 348 100 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя 15 000 рублей.