Бывший ректор Института развития образования Башкортостана отправится в тюрьму

Бывший ректор ГАУ ДПО «Институт развития образования Республики Башкортостан» предстал перед судом по делу о превышении должностных полномочий.
В период с июня 2020 года по июнь 2023 года осужденный, занимая должность ректора, собирал с проректоров части денежных премий, которые начислялись им.
Взамен обещал общее покровительство и попустительство по службе. Так подчиненные, находясь в служебной зависимости и опасаясь негативных последствий по месту работы, передали руководителю более 1,5 млн рублей.
Судом ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также запретил занимать руководящие должности в государственных образовательных организациях и учреждениях на два года.
