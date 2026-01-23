Бывший ректор Института развития образования Башкортостана отправится в тюрьму

В период с июня 2020 года по июнь 2023 года осужденный, занимая должность ректора, собирал с проректоров части денежных премий, которые начислялись им.

Взамен обещал общее покровительство и попустительство по службе. Так подчиненные, находясь в служебной зависимости и опасаясь негативных последствий по месту работы, передали руководителю более 1,5 млн рублей.

Судом ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также запретил занимать руководящие должности в государственных образовательных организациях и учреждениях на два года.