Уфимец лишился 2 млн рублей, пытаясь купить автомобиль

В конце 2025 года заявитель через приложение нашел канал о продаже автомобилей, где его заинтересовала определенная модель. В чате с ним связалась девушка, якобы работница фирмы. Она запросила фото паспорта для оформления договора на «подбор авто» и предоставила реквизиты для оплаты таможенного сбора.

Мужчина перевел более 600 тыс. рублей на счет якобы сопровождающего сделки. Взамен ему прислали договор купли-продажи на иностранном языке и таможенные документы.

Затем с потерпевшим связался новый сотрудник, который начал настаивать на оплате оставшейся суммы, угрожая срывом сделки. Уступив давлению, уфимец перевел еще 1,5 млн рублей.

После перевода большей суммы появился третий лжесотрудник. Он заявил о необходимости доплатить более 660 тысяч рублей в качестве «утилизационного сбора», от чего мужчина отказался. В качестве доказательств потерпевшему прислали пакет фальшивых документов: договор с «подписью собственника», таможенные бумаги и фото автомобиля на автовозе.

Когда покупатель выразил желание лично забрать машину, ему стали говорить о необходимости оформления визы и угрожать огромными штрафами за «платную стоянку» на границе.

После новогодних праздников, череды отговорок и отказа предоставить актуальные фото автомобиля заявитель окончательно понял, что стал жертвой мошенников.