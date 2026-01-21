Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Башкортостане пенсионерке вернут 87 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Шаранского района провела проверку по обращению местной жительницы о хищении у нее денег.

В августе 2024 года у 64-летней жительницы села Шаран под предлогом инвестирования были похищены сбережения на сумму более 340 тыс. рублей.

Деньги потерпевшая перевела на дропперские счета, принадлежащие жителям городов Санкт-Петербург и Краснодар.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура через суд потребовала взыскать с дропперов переведенные им суммы.

По одному из дропперов суд требования ведомства уже удовлетворил и обязал его вернуть женщине 87 тыс. рублей. Остальные дела еще рассматриваются.

