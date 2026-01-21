В Башкортостане пенсионерке вернут 87 тыс. рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Шаранского района провела проверку по обращению местной жительницы о хищении у нее денег.
В августе 2024 года у 64-летней жительницы села Шаран под предлогом инвестирования были похищены сбережения на сумму более 340 тыс. рублей.
Деньги потерпевшая перевела на дропперские счета, принадлежащие жителям городов Санкт-Петербург и Краснодар.
Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Прокуратура через суд потребовала взыскать с дропперов переведенные им суммы.
По одному из дропперов суд требования ведомства уже удовлетворил и обязал его вернуть женщине 87 тыс. рублей. Остальные дела еще рассматриваются.
