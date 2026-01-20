В Уфе крещенские купели посетили более 11 тыс. человек

В Уфе для верующих оборудовали семь иорданей, где они могли совершить традиционный обряд омовения.

Всего столичные купели посетило 11450 человек, из них окунулось 6695 человек.

Самой посещаемой стала иордань на озере Солдатском – здесь окунулись 1675 человек.

1380 человек выбрали для крещенских купаний озеро «Кашкадан».

И завершает тройку самых посещаемых купелей иордань, оборудованная на реке Белой в районе спортивного комплекса «Биатлон», ее посетили 968 человек.