В Башкортостане у экс-чиновника арестовали имущество на 44 млн рублей

Мелеузовская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Рендер: discoverlexus.com

В ходе проверки выяснилось, что бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, его супруга и ее мать в 2020-2024 годах приобрели 13 квартир в Уфе и Мелеузе, а также автомобили Lexus и Kia K3.

Общая стоимость покупок превысила 44 млн рублей, однако доказать, что эти деньги были получены законно, чиновник не смог.

Прокуратура попросила суд обратить это имущество в доход государства, пока на него наложен арест. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в посредничестве во взяточничестве.

