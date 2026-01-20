В Башкортостане у экс-чиновника арестовали имущество на 44 млн рублей

В ходе проверки выяснилось, что бывший заместитель главы администрации Мелеузовского района, его супруга и ее мать в 2020-2024 годах приобрели 13 квартир в Уфе и Мелеузе, а также автомобили Lexus и Kia K3.

Общая стоимость покупок превысила 44 млн рублей, однако доказать, что эти деньги были получены законно, чиновник не смог.

Прокуратура попросила суд обратить это имущество в доход государства, пока на него наложен арест. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по обвинению в посредничестве во взяточничестве.