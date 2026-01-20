Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Житель Башкортостана лишился Hyundai Santa Fe, пустив за руль нетрезвую жену

Мелеузовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

driving.ca

В октябре 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Hyundai Santa Fe, по результатам медицинского освидетельствования установлено наличие у женщины, сидевшей за рулем, алкогольного опьянения.

Ранее она уже была судима за нетрезвое вождение, этот автомобиль принадлежал ее мужу.

Подсудимая вины не отрицала. Ее признали виновной в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за аналогичный проступок).

Суд назначил ей наказание в виде 210 тыс. рублей с лишением прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.

