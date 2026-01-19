Экс-начальница отдела УФСИН Башкортостана получила 3,5 года тюрьмы

Женщина обвиняется в превышении должностных полномочий.

В ноябре 2024 года она, будучи начальницей финансово-экономического отдела, выполняя указание руководителя управления ФСИН, собрала с сотрудников часть выплаченной им премии, после чего передала их на хранение ответственным лицам.

Обвиняемая признала вину и сотрудничала с прокуратурой.

Суд счел ее виновной и назначил 3,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением права работать в органах на два года. Также ее лишили звания «полковник внутренней службы».