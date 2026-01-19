Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Башкортостане женщина отправится в тюрьму за пьяную езду

Ишимбайский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы.

В августе прошлого года женщина, управляя автомобилем марки Mitsubishi Colt, который принадлежит ее родственнику, была остановлена сотрудниками ГИБДД на улице Геологической.

Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде, и в этот раз от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Суд счел ее виновной по части второй статьи 264.1 УК РФ и назначил наказание в виде семи месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, а также лишил прав на четыре года и восемь месяцев.

