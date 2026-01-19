Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В Уфе сотрудники МЧС получили реальные сроки за «продажу» удостоверений

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрел уголовное дело в отношении трех сотрудников ГИМС ГУ МЧС России по Республике Башкортостан.

Обвиняемые в период с июня 2023 года по май 2024 года организовали «продажу» удостоверений на право управления маломерными судами и гидроциклами.

Все трое получили реальные сроки: четыре, четыре с половиной и пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также им на три года запретили занимать некоторые должности на госслужбе и одному из осужденных выписали штраф в 50 тыс. рублей.

