В Уфе сотрудники МЧС получили реальные сроки за «продажу» удостоверений

Обвиняемые в период с июня 2023 года по май 2024 года организовали «продажу» удостоверений на право управления маломерными судами и гидроциклами.

Все трое получили реальные сроки: четыре, четыре с половиной и пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Также им на три года запретили занимать некоторые должности на госслужбе и одному из осужденных выписали штраф в 50 тыс. рублей.