Пенсионерка из Башкортостана отдала мошенникам 7 млн рублей

Заявительнице поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась юристом «комитета банковского надзора». Звонившая сообщила, что на имя пенсионерки открыт счет, через который осуществляются переводы денег в недружественные страны, что делает ее соучастницей преступления. Также она заявила, что третьи лица завладели удаленным доступом к аккаунту Госуслуг.

Вскоре потерпевшей поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он подтвердил серьезность ситуации и рекомендовал никому не рассказывать о разговорах. Для дальнейшего контакта с женщиной было установлено кодовое слово.

Пожилую женщину убедили, что для «обеспечения безопасности» денежных средств необходимо составить декларацию с указанием серий и номеров купюр, а затем передать наличные через курьера, который приедет к ней домой.

В назначенное время к потерпевшей прибыл курьер, назвавший кодовое слово. По указанию аферистов женщина передала ему имеющиеся сбережения в сумме около 6,5 млн рублей и еще 470 тыс. рублей в иностранной валюте.

После этого мошенники перестали отвечать на звонки, а пенсионерка обратилась в полицию.