Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Пенсионерка из Башкортостана отдала мошенникам 7 млн рублей

В отдел полиции по Белебеевскому району с заявлением о мошенничестве обратилась 79-летняя женщина.

Заявительнице поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась юристом «комитета банковского надзора». Звонившая сообщила, что на имя пенсионерки открыт счет, через который осуществляются переводы денег в недружественные страны, что делает ее соучастницей преступления. Также она заявила, что третьи лица завладели удаленным доступом к аккаунту Госуслуг.

Вскоре потерпевшей поступил звонок от «сотрудника ФСБ». Он подтвердил серьезность ситуации и рекомендовал никому не рассказывать о разговорах. Для дальнейшего контакта с женщиной было установлено кодовое слово.

Пожилую женщину убедили, что для «обеспечения безопасности» денежных средств необходимо составить декларацию с указанием серий и номеров купюр, а затем передать наличные через курьера, который приедет к ней домой.

В назначенное время к потерпевшей прибыл курьер, назвавший кодовое слово. По указанию аферистов женщина передала ему имеющиеся сбережения в сумме около 6,5 млн рублей и еще 470 тыс. рублей в иностранной валюте.

После этого мошенники перестали отвечать на звонки, а пенсионерка обратилась в полицию.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: