Стало известно состояние девочки, которая потерялась на Павловском водохранилище

Школьница приехала с отцом из Уфы на отдых в один из местных туристических комплексов. Утром она пошла гулять и не вернулась, отец обратился в МЧС. Ее искали при помощи судна на воздушной подушке, нашли без сознания спустя полчаса после начала поисков. Выяснилось, что она заблудилась и не смогла найти дорогу к комплексу.

Спасатели передали ребенка медицинским работникам. С общим переохлаждением ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Сегодня, 12 января, министр здравоохранения Башкотостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что девочка находится в состоянии средней тяжести.