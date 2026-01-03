Министр здравоохранения Башкортостана: «Этот Новый год выдался самым спокойным за последние 5 лет»

«Этот Новый год выдался самым спокойным за последние пять лет. К счастью, жители республики стали меньше травмироваться в праздничные дни», – написал Рахматуллин в соцсетях.

По словам министра, в новогоднюю ночь в РОЦ доставили двух мужчин из Уфимского района, получивших ожоги от взрыва газового баллона в бане. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй – средней степени тяжести.

Всего по региону с начала года госпитализированы 10 пациентов с термическими ожогами. Также за медпомощью обратилась пятилетняя девочка, которая пострадала от ожога петардой. После оказания первой помощи врачи отпустили ее домой. Лечиться она будет амбулаторно.

В новогоднюю ночь по республике на дежурстве находилось 330 бригад скорой помощи, в диспетчерскую поступило 1210 обращений. Чаще пациенты жаловались на сердечные приступы, различные травмы и резко развившуюся одышку.