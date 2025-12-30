Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимка хотела заработать и отдала мошенникам 715 тыс. рублей

38-летняя жительница Уфы обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Возбуждено уголовное дело.

В конце ноября женщине мошенники, по их указанию она открыла счет на инвестиционной платформе, прошла обучающий «видеокурс» и под руководством «менеджера» положила деньги на счет. Первый взнос она перевела на указанные реквизиты.

Женщина несколько раз общалась с мошенниками по видеосвязи. Сначала ее попросили заплатить за регистрацию на портале по инвестированию. Затем убедили взять в банке кредит. В течение месяца она перевела через мобильное приложение 715 тыс. рублей.

Когда деньги закончились, а долгожданные доходы так и не упали на ее счет, заявительница поняла, что ее обманули. Ей нечего не оставалось, как обратиться в полицию.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: