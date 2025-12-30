Уфимка хотела заработать и отдала мошенникам 715 тыс. рублей

В конце ноября женщине мошенники, по их указанию она открыла счет на инвестиционной платформе, прошла обучающий «видеокурс» и под руководством «менеджера» положила деньги на счет. Первый взнос она перевела на указанные реквизиты.

Женщина несколько раз общалась с мошенниками по видеосвязи. Сначала ее попросили заплатить за регистрацию на портале по инвестированию. Затем убедили взять в банке кредит. В течение месяца она перевела через мобильное приложение 715 тыс. рублей.

Когда деньги закончились, а долгожданные доходы так и не упали на ее счет, заявительница поняла, что ее обманули. Ей нечего не оставалось, как обратиться в полицию.