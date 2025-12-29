Уфимец похитил у партнеров по бизнесу более 114 млн рублей

Следствие считает, что обвиняемый, будучи руководителем одной из организаций, в ходящих в группу закрытого акционерного общества, в период с мая 2017 года по февраль 2021 года похитил имущество головного предприятия.

Путем обмана и злоупотребления доверием руководства он приобрел право собственности на 72 гаражных бокса в Уфе и 1/4 доли в праве собственности на нежилое помещение и земельный участок общей стоимостью почти 85 млн рублей.

Также он похитил у двух коммерческих фирм более 24 млн рублей, заключая договоры подряда на выполнение подготовительных работ на строительной площадке, хотя не собирался их проводить.

Кроме того, мужчина, введя в заблуждение знакомого предпринимателя, завладел его катером стоимостью почти пять млн рублей.

Таким образом обвиняемый похитил более 114 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению. Он скрылся от органов предварительного следствия, был объявлен в федеральный и международный розыск. в июне 2025 года он был задержан в Турции и экстрадирован в РФ.

На имущество обвиняемого стоимостью более 100 млн рублей наложен арест.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.