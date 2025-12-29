Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимец лишился Renault Megane, сев за руль пьяным

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя.

thecarexpert.co.uk

В августе 2025 года на улице Академика Королева в Уфе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Megane, водитель был нетрезв, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Мужчина признал вину на суде. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: