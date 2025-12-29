Уфимец лишился Renault Megane, сев за руль пьяным

В августе 2025 года на улице Академика Королева в Уфе сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Renault Megane, водитель был нетрезв, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Мужчина признал вину на суде. Суд счел его виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Назначено наказание в виде 250 часов обязательных работ с лишением прав на 2,5 года. Автомобиль конфискован в доход государства.