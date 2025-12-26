Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Уфимский школьник перевел 2,5 млн рублей мошенникам

В полицию Уфы с заявлением о хищении денежных средств обратилась местная жительница.

Она рассказала полицейским, что её сыну поступил звонок якобы от сотрудника маркетплейса. Неизвестный сообщил, что пришла посылка, и попросил продиктовать код из уведомления.

Затем ему начали поступать звонки от сотрудников «Минцифры», «ФСБ». Они начали запугивать его тем, что мошенники взломали личный кабинет на портале «Госуслуг» и для предотвращения негативных последствий необходимо сменить пароль аккаунта, установить приложение.

Далее злоумышленники под предлогом декларирования выманили информацию о деньгах, хранящихся дома. Испуганный подросток, следуя инструкциям, выполнил все указания: забрал более 2,5 млн рублей из сейфа родителей и перевел мошенникам.

