Уфимский студент пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации

Студент обвиняется по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

В период с января по октябрь 2025 года фигурант принимал участие в деятельности двух организаций, признанных в России террористическими и запрещенными.

На их каналах в популярном мессенджере он публиковал посты, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.

В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.