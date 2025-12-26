Уфимский студент пойдет под суд за участие в деятельности террористической организации

Белорецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ предъявлено обвинение студенту уфимского колледжа – уроженцу Абзелиловского района.
Студент обвиняется по части второй статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).
В период с января по октябрь 2025 года фигурант принимал участие в деятельности двух организаций, признанных в России террористическими и запрещенными.
На их каналах в популярном мессенджере он публиковал посты, публично оправдывающие и пропагандирующие их идеологию и деятельность.
В ходе допроса он признал вину в совершенном преступлении. Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии (0)