Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Башкортостане стали реже разводиться

Премьер-министр правительства Башкортостана Андрей Назаров после совещания с Министерством семьи поручил расширять работу семейных медиаторов во всех муниципалитетах.

По словам главы правительства, за последние девять месяцев количество разводов в регионе снизилось на 28%. Параллельно выросло и число браков – на 3%.

«Эти цифры — не просто статистика. Это первые, но очень обнадеживающие плоды системной работы по укреплению семьи, которую мы ведем в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Одним из ключевых инструментов становится семейная медиация. Это шанс не доводить конфликт до суда, а решить его с помощью переговоров. Исследование показало, что многие пары, к сожалению, просто не знают о такой возможности. А ведь с помощью профессиональных медиаторов нам удается сохранять около 100 семей в год», – сообщил Андрей Назаров.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: