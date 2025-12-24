В Башкортостане стали реже разводиться

По словам главы правительства, за последние девять месяцев количество разводов в регионе снизилось на 28%. Параллельно выросло и число браков – на 3%.

«Эти цифры — не просто статистика. Это первые, но очень обнадеживающие плоды системной работы по укреплению семьи, которую мы ведем в рамках Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики до 2036 года.

Одним из ключевых инструментов становится семейная медиация. Это шанс не доводить конфликт до суда, а решить его с помощью переговоров. Исследование показало, что многие пары, к сожалению, просто не знают о такой возможности. А ведь с помощью профессиональных медиаторов нам удается сохранять около 100 семей в год», – сообщил Андрей Назаров.