Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Уфимской пенсионерке вернут 1,8 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку по обращению местной жительницы, пострадавшей от действий мошенников.

В сентябре 2023 года неизвестный под предлогом защиты сбережений убедил местную жительницу 1950 года рождения перевести 1,8 млн рублей.

Пенсионерка направила деньги на указанные злоумышленником счета, принадлежащие жителям Смоленской, Ростовской, Новосибирской, Самарской областей и Кабардино-Балкарской Республики.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дропперов этой суммы.

Ярцевский районный суд Смоленской области удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить заявительнице более 1,8 млн рублей.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: