Уфимской пенсионерке вернут 1,8 млн рублей, переведенные мошенникам

В сентябре 2023 года неизвестный под предлогом защиты сбережений убедил местную жительницу 1950 года рождения перевести 1,8 млн рублей.

Пенсионерка направила деньги на указанные злоумышленником счета, принадлежащие жителям Смоленской, Ростовской, Новосибирской, Самарской областей и Кабардино-Балкарской Республики.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дропперов этой суммы.

Ярцевский районный суд Смоленской области удовлетворил требования прокурора, обязав ответчиков выплатить заявительнице более 1,8 млн рублей.