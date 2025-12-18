Житель Башкортостана отправится в тюрьму за пьяную езду

В июле 2025 года мужчина управлял автомобилем BMW 320i и был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции, которые выявили у него признаки алкогольного опьянения, что подтвердило освидетельствование.

Ранее водитель уже привлекался к административной и уголовной ответственности за подобное.

Подсудимый признал вины не отрицал. Суд счел его виновным по части второй статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за совершение аналогичного преступления).

Мужчине назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и лишением прав на четыре года.