Стало известно, сколько уфимцы потратят на новогодние подарки в 2025 году

Жители Уфы в этом году потратят в среднем 15 900 рублей на новогодние подарки.

Это самый низкий показатель среди городов, участвовавших в опросе: для сравнения, жители Челябинска планируют потратить 17 500 рублей, Казани – 17 900 рублей, москвичи – 22 200 рублей в среднем.

В прошлом году средняя сумма по Уфе была чуть выше: 16 200 рублей.

В среднем по стране подарочный бюджет вырос за год на 5%, до 18 000 рублей. Чаще всего дарят родственникам (72%), второй половинке (40%) и друзьям (29%). 17% опрошенных планируют побаловать самих себя.