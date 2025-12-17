В Башкортостане квадроцикл с водителем провалился под лед

27-летний мужчина катался на квадроцикле по льду реки Табулдак.

Лед, однако, оказался непрочным, в какой-то момент не выдержал веса техники и треснул, транспорт начал тонуть. Водителю чудом удалось вовремя спрыгнуть на более крепкий участок и избежать трагедии. Его квадроцикл полностью ушел под воду на глубину примерно два метра.

Мужчина смог самостоятельно добраться до ближайшего магазина, где ему помогли согреться.

МЧС напоминает, что водоемы замерзают неравномерно. Лед тоньше в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей и сброса теплых вод, а также там, где есть растительность.