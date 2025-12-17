Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Житель Башкортостана незаконно вырубил лес на 20 млн рублей

Белорецким межрайонным судом рассмотрено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя села Старосубхангулово.

В период с 20 октября 2024 года по 29 ноября 2024 года подсудимый, являясь владельцем пилорамы, при помощи бензопилы вырубил 247 деревьев сосны и лиственницы в Бурзянском районе, не имея на то разрешения.

После этого он при помощи трактора вывез древесину на свою пилораму. Ущерб лесному фонду РФ оценили в более чем 20 млн рублей.

На суде подсудимый свою вину не признал, заявил, что рубку не совершал, с суммой ущерба не согласен.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сумму ущерба с него взыщут.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: