Житель Башкортостана незаконно вырубил лес на 20 млн рублей

В период с 20 октября 2024 года по 29 ноября 2024 года подсудимый, являясь владельцем пилорамы, при помощи бензопилы вырубил 247 деревьев сосны и лиственницы в Бурзянском районе, не имея на то разрешения.

После этого он при помощи трактора вывез древесину на свою пилораму. Ущерб лесному фонду РФ оценили в более чем 20 млн рублей.

На суде подсудимый свою вину не признал, заявил, что рубку не совершал, с суммой ущерба не согласен.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 7,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сумму ущерба с него взыщут.