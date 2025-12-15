Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Башкортостане 4 ребенка отравились хлором в бассейне

Инцидент произошел в прошлую пятницу, 12 декабря: в Янаульскую ЦРБ поступили четыре ребенка с отравлением.

У пострадавших после посещения бассейна появились симптомы отравления хлором.

Сегодня, 15 декабря, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что детей госпитализировали в реанимацию, а на следующий день перевели в педиатрическое отделение. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и уже готовятся на выписку.

При отравлении хлором чувствуется боль в груди, сильный кашель, возможна резь в глазах, может развиться токсический отек легких с серьезными последствиями для здоровья.

