В Башкортостане 4 ребенка отравились хлором в бассейне

У пострадавших после посещения бассейна появились симптомы отравления хлором.

Сегодня, 15 декабря, министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что детей госпитализировали в реанимацию, а на следующий день перевели в педиатрическое отделение. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии и уже готовятся на выписку.

При отравлении хлором чувствуется боль в груди, сильный кашель, возможна резь в глазах, может развиться токсический отек легких с серьезными последствиями для здоровья.