Общество

Более 5 млн рублей отдали жители Башкортостана мошенникам за сутки

МВД по Республике Башкортостан отчиталось по зарегистрированным за последние сутки, 13-14 декабря, случаям мошенничества в отношении жителей региона.

Всего, по данным МВД, жители Башкортостана за сутки отдали мошенникам пять миллионов рублей.

Схемы в основном стандартные: в частности, 21-летняя студентка из Уфы отдала мошенникам более 1,5 миллионов рублей – под предлогом предотвращения мошеннических операций и сохранения денег они рекомендовали ей перевести накопления на новый банковский счет.

75-летняя пенсионерка из Салавата отдала мошенникам 997 тысяч рублей. Звонившие представились сотрудниками ФСБ и Центробанка и сообщили, что от имени заявительницы неизвестные делают переводы в недружественные страны. Для предотвращения мошеннических операций «специалисты» убедили женщину перевести имеющиеся сбережения на «безопасный счет».

В Отдел МВД России по Салавату обратился 85- летний житель Магнитогорска. Злоумышленники представились сотрудниками интернет-провайдера и налоговой службы. Пенсионер передал мошенникам 374 тысячи рублей.

