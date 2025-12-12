В Уфе бывший военный комиссар получил 5 лет тюрьмы за хищение 11,8 млн рублей

Как сообщает пресс-служба судов Башкортостана, в период с 2016 по 2022 год подсудимый, занимая должность военного комиссара, организовал преступную группу, в которую также вошли его подчиненный и директор коммерческой фирмы. Группа похищала из бюджета деньги, выделяемые на оплату труда технических работников, обеспечивающих призыв на военную службу, оформляя фиктивные документы на несуществующих работников.

Директор подставной фирмы выставлял за них счета и обналичивал похищенные деньги. Таким образом Минобороны РФ был причинен ущерб в 11,8 млн рублей.

Приговором суда подсудимый признан виновным, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии общего режима. Также его оштрафовали на 1,8 млн рублей и запретили представлять власть на госслужбе на три года.