Уфимцы с начала года отдали мошенникам более 1 млрд рублей

На совещании о текущей ситуации докладывал замначальника Управления МВД РФ по Уфе Владислав Тарунов.

По его словам, каждое второе преступление совершается с использованием цифровых технологий. Только за текущий год более двух тыс. уфимцев стали жертвами кибератак, а общая сумма ущерба от действий злоумышленников за 11 месяцев превысила миллиард рублей.

Участники совещания сошлись во мнении, что комплексный подход и слаженная работа всех заинтересованных сторон являются ключевыми факторами в борьбе с растущей угрозой цифрового мошенничества.