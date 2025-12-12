Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

Уфимцы с начала года отдали мошенникам более 1 млрд рублей

В Администрации Уфы прошло оперативное совещание, посвященное росту преступлений в сфере информационных технологий.

На совещании о текущей ситуации докладывал замначальника Управления МВД РФ по Уфе Владислав Тарунов.

По его словам, каждое второе преступление совершается с использованием цифровых технологий. Только за текущий год более двух тыс. уфимцев стали жертвами кибератак, а общая сумма ущерба от действий злоумышленников за 11 месяцев превысила миллиард рублей.

Участники совещания сошлись во мнении, что комплексный подход и слаженная работа всех заинтересованных сторон являются ключевыми факторами в борьбе с растущей угрозой цифрового мошенничества.

