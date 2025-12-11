Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

В Уфе черные кредиторы получили большие тюремные сроки

Октябрьским районным судом Уфы рассмотрено уголовное дело в отношении двух мужчин.

В период с августа 2017 года по декабрь 2022 года подсудимые, находясь на территории республики Башкортостан, предоставляли, деньги в заем под залог недвижимости.

После этого они оставляли за собой право собственности на объекты недвижимости, независимо от возврата процентов и основного долга, предоставленных взаймы.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, назначено наказание в виде 11 и девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: