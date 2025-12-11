В Уфе черные кредиторы получили большие тюремные сроки

В период с августа 2017 года по декабрь 2022 года подсудимые, находясь на территории республики Башкортостан, предоставляли, деньги в заем под залог недвижимости.

После этого они оставляли за собой право собственности на объекты недвижимости, независимо от возврата процентов и основного долга, предоставленных взаймы.

Приговором суда подсудимые признаны виновными, назначено наказание в виде 11 и девяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.