Общество

Суд конфисковал у уфимца дорогостоящий минивэн за езду без прав

Орджоникидзевский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу в отношении 44-летнего местного жителя.

Фото: China Auto Show

В октябре 2024 года мужчина, управляя автомобилем марки Voyah Dream, был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. В ходе проверки документов выяснилось, что у него нет прав и он уже много раз привлекался к ответственности за вождение без прав.

Подсудимый вину признал. Суд счел его виновным по части первой статьи 264.3 УК РФ (управление автомобилем лицом, лишенным права управления транспортными средствами и уже подвергавшимся наказанию за вождение без прав).

Суд назначил ему штраф в 150 тыс. рублей с лишением прав еще на полтора года, а также конфисковал иномарку в доход государства.

