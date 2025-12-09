В Башкортостане лишь 16% семей могут позволить себе купить недорогой автомобиль в кредит

Выяснилось, что в Башкортостане только 16% семей может себе позволить приобрести в кредит и содержать новый недорогой (1,3 млн рублей) автомобиль – 42 место в рейтинге.

Автомобиль средней стоимости (2,9 млн рублей) по карману лишь 3,9% семей республики.

Лидируют традиционно северные регионы, в топ-10 к таковым не относится только Москва (пятое место, 42,1% и 20,2%).

В Татарстане – 22,8% и 6,4% (18 строчка), в Челябинской области – 19,9% и 4,6% (27 место).

В среднем по стране недорогое авто могут себе позволить 20,5% семей, средней стоимости – 6,6%.

Особенности исследования: объем кредита рассчитывался при первоначальном взносе в 20% от стоимости машины и сроке три года. Учитывались и другие расходы, связанные с пользованием автомобилем: КАСКО, ОСАГО, стоимость бензина, текущее обслуживание, ТО, покупка и сезонная смена резины, налоги, платные парковки и ряд других. Расчет осуществлялся на основе данных за 2025 и 2024 годы.

Предполагалось, что 50% денег, оставшихся после вычета из семейного бюджета прожиточных минимумов, идет на содержание автомобиля и выплаты по кредиту, а вторая половина семейного бюджета – на прочие расходы.