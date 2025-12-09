Девочка из Башкортостана, которую отец выбросил из окна, идет на поправку

«Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений.

Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов», – сообщила Ирина Васильевна Рассказчикова, врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ.

Специалист также отметила восстановление речи и активности: ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что Новый год ребенок будет встречать уже дома.