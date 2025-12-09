Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Девочка из Башкортостана, которую отец выбросил из окна, идет на поправку

В Российской детской клинической больнице рассказали о состоянии трехлетнего ребенка, которого в октябре выбросил из окна четвертого этажа.

Кадр из видео, опубликованного РДКБ

«Сейчас состояние девочки оценивается как стабильное с выраженной положительной динамикой. При поступлении у ребенка наблюдалось нарушение функций конечностей, а спустя полтора месяца у нее почти полностью вернулся прежний объем движений.

Восстановилась походка — девочка ходит с мамой за руку на значительные расстояния, а без поддержки может уверенно пройти несколько шагов», – сообщила Ирина Васильевна Рассказчикова, врач-невролог нейрохирургического отделения РДКБ.

Специалист также отметила восстановление речи и активности: ребенок изъясняется практически так же, как и до травмы, идет на контакт, самостоятельно играет, улыбается.

Министр здравоохранения Башкортостана Айрат Рахматуллин сообщил о том, что Новый год ребенок будет встречать уже дома.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: