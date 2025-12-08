Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

В Уфе за выходные задержали 25 нетрезвых водителей

Госавтоинспекция Уфы отчиталась о результатах традиционных рейдов, прошедших на городских дорогах шестого и седьмого декабря.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

Всего за эти два выходных дня на территории Уфы было зарегистрировано 50 ДТП, пострадали пять человек.

В частности, вчера, седьмого декабря, около пяти часов вечера 25-летний водитель за рулем автомобиля Chery Tiggo 7 Pro Max, следуя по дворовой территории в сторону Бакалинской, сбил двухлетнего ребенка, который внезапно выбежал из-за припаркованного автомобиля. Пострадавшего доставили в больницу.

Пресечено 677 нарушений ПДД. Чаще всего это были непристегнутые водители и пассажиры (49), а также водители, перевозившие детей с нарушением правил (41) и не уступавшие дорогу пешеходам (71).

Кроме того, оштрафовали 70 пешеходов-нарушителей.

Задержали 25 водителей в состоянии опьянения, еще девять отказались от прохождения медицинского освидетельствования.

