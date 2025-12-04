В Уфе директор компании отдал мошенникам более 15 млн рублей

По предварительным данным, осенью прошлого года мужчина решил инвестировать деньги и нашел в интернете рекламу одной из торговых площадок.

Через некоторое время уфимцу поступило сообщение от женщины. В ходе общения она рассказала историю своего успеха – два года в трейдинге, новые автомобиль и загородный дом. Собеседница познакомила заявителя с «хорошим трейдером», чтобы тот тоже начал зарабатывать.

На следующий день на связь с потерпевшим вышла «помощница трейдера». По аудиозвонку она провела обучение и дала ссылку на фейковую биржу. С помощью демонстрации экрана лжетрейдер полностью контролировала действия жертвы, помогая зарегистрироваться на платформе и внести первый депозит. После первых сделок мужчина получил небольшую прибыль.

Убедившись в надежности платформы, потерпевший по рекомендации «специалистов» решил увеличить вложения: оформил кредит на пять миллионов рублей, столько же вложил своих и перевел на инвестиционный кошелек. Однако когда он запросил вывод прибыли, оказалось, что счет заблокирован. Для разблокировки счета по совету аферистов мужчина оплатил налог, но вывода денег так и не произошло.

Тогда злоумышленники убедили заявителя привлечь знакомых, на которых будут оформлены выплаты. Под этим предлогом мужчина попросил своих приятелей и родственников оформить кредиты и перевести ему деньги для «важной инвестиционной операции». Так он внес на кошелек еще пять миллионов рублей, но обещанных дивидендов так и не получил, а когда попытался связаться с «инвесторами», их аккаунты оказались заблокированы.