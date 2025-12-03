В Уфе огласили приговор воспитательнице детсада, которая била детей

В декабре прошлого года во время прогулки средней группы воспитатель «со значительной силой схватила за капюшон куртки трехлетней девочки и насильно потащила ее в сторону входа в дошкольное учреждение, отчего ребенок упал.

Подняв ее с земли, женщина нанесла несколько ударов ладонью в область предплечья малолетней».

Как сообщает прокуратура, так же она обращалась и с другим трехлетним ребенком.

Подсудимая вину признала, суд назначил ей 400 часов обязательных работ и лишил права заниматься воспитательной и педагогической деятельностью на три года.