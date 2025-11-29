Уфимца Джеффа Монсона не впустили в Молдавию из-за поддержки России

Сегодня, 29 ноября, Монсон должен был провести в Кишиневе поединок по правилам кикбоксинга, однако ему пришлось сняться с турнира – об этом спортсмен рассказал ТАСС.

«Молдавия не пускает меня на бой. Меня не пускают из-за моей поддержки России. Меня и моего тренера задержали в аэропорту в Молдавии и отказали во въезде.

Они предлагали мне закрасить мою татуировку с буквой Z при помощи макияжа. Также мне сказали не говорить о России во время пресс-конференции. Все это оскорбительно для меня», — сказал боец.

Джефф Монсон является гражданином РФ, парламентарием Башкортостана. Лауреат нашей премии «ТОП 30. Самые знаменитые люди Уфы» – 2025.