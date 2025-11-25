Уфимец лишился BMW, сев за руль пьяным

В июне 2025 года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль BMW, водитель был пьян, что подтвердило медицинское освидетельствование.

Ранее он уже привлекался к административной ответственности за нетрезвое вождение.

Вины мужчина не отрицал. Его признали виновным в совершении преступления по части первой статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишения прав на два года, а также конфисковал автомобиль в доход государства.