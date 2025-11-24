В Башкортостане в 2025 году задержали более 2000 несовершеннолетних водителей

Всего за 10 месяцев текущего года сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2122 подростка, управлявших транспортными средствами без прав.

В отношении несовершеннолетних старше 16 лет составлено 1218 административных материалов по части первой статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим на то права).

Выявлено 74 случая управления транспортом несовершеннолетними в состоянии опьянения и 12 отказов от медицинского освидетельствования.

Особое внимание уделялось работе с родителями: составлено 1037 административных материалов за передачу управления транспортным средством лицу без прав, в том числе в отношении родителей несовершеннолетних.

Заявлено, что благодаря принятым мерам удалось снизить общее количество ДТП с участием несовершеннолетних водителей на 9,3%. Однако тяжесть последствий в этот период возросла: погибло семь детей (за 10 месяцев прошлого года – три), 100 получили травмы.