Общество

Гособвинение запросило 14 лет лишения свободы бывшему вице-премьеру правительства Башкортостана

В Ленинском районном суде Уфы продолжаются прения по уголовному делу в отношении исполняющего обязанности заместителя премьер-министра правительства республики Алана Марзаева.

Фото: соцсети Алана Марзаева

Следствие считает, что Марзаев в период с декабря 2023 года по апрель 2024 года получил через своего посредника от руководства коммерческой фирмы часть взятки в размере более 37 млн рублей за способствование заключению контрактов на выполнение работ в сфере дорожного хозяйства в Уфе, своевременной их оплаты, а также общее покровительство по службе.

Теперь он обвиняется по части шестой статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, сопряженное с вымогательством).

Государственный обвинитель предложил суду назначить наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом более 560 млн рублей, с запретом занимать должности в государственных органах на 13 лет и конфискацией в доход государства суммы взятки в размере 37 млн рублей, земельного участка и двух жилых домов.

