2 человека погибли в ДТП в Башкортостане

Сегодня, 14 ноября, в МЧС Башкортостана поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей: ВАЗ 2115, Toyota Camry и Audi A6.
ДТП произошло на дороге Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка, между населенными пунктами Ибракаево и Старый Калкаш.
В результате аварии погибли два человека. Еще пятеро, включая двоих детей, с различными травмами доставили в больницы.
Организовано психологическое обеспечение для родственников погибших. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
