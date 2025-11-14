Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Общество

2 человека погибли в ДТП в Башкортостане

Сегодня, 14 ноября, в МЧС Башкортостана поступило сообщение о ДТП с участием трех легковых автомобилей: ВАЗ 2115, Toyota Camry и Audi A6.

Фото: МЧС России

ДТП произошло на дороге Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка, между населенными пунктами Ибракаево и Старый Калкаш.

В результате аварии погибли два человека. Еще пятеро, включая двоих детей, с различными травмами доставили в больницы.

Организовано психологическое обеспечение для родственников погибших. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.

