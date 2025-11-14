2 человека погибли в ДТП в Башкортостане

ДТП произошло на дороге Стерлитамак – Стерлибашево – Федоровка, между населенными пунктами Ибракаево и Старый Калкаш.

В результате аварии погибли два человека. Еще пятеро, включая двоих детей, с различными травмами доставили в больницы.

Организовано психологическое обеспечение для родственников погибших. На месте работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.