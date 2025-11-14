Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Поделиться:

Жительнице Башкортостана вернут 2,3 млн рублей, переведенные мошенникам

Прокуратура Нефтекамска провела проверку по обращению местной жительницы о хищении денег.

В апреле прошлого года 47-летней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, якобы являющегося представителем оператора связи, который сообщил об окончании срока действия сим-карты и необходимости сообщить код для продления.

Получив доступ к ее данным, злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредит нв 2,3 млн рублей. Далее деньги перевели на счет жителя Челябинской области.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера 2,3 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Уфа?
Выберите проект: