Жительнице Башкортостана вернут 2,3 млн рублей, переведенные мошенникам

В апреле прошлого года 47-летней женщине поступил телефонный звонок от неизвестного мужчины, якобы являющегося представителем оператора связи, который сообщил об окончании срока действия сим-карты и необходимости сообщить код для продления.

Получив доступ к ее данным, злоумышленники убедили потерпевшую оформить кредит нв 2,3 млн рублей. Далее деньги перевели на счет жителя Челябинской области.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с дроппера 2,3 млн рублей. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.